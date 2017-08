Explosion in Weinböhla

Weinböhla . Am Samstag kam es gegen 6:20 zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus auf der Rathausstraße in Weinböhla. Beide Bewohnerinnen des Hauses konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, zog sich eine der beiden Frauen schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen. Die zweite Frau blieb unverletzt. Bei ihr soll es sich um die Mutter der Schwerverletzten handeln.

Das Einfamilienhaus wurde schwer beschädigt und ist unbewohnbar. Das THW wird das Gebäude absichern. Die Ursache der Explosion ist laut Aussage der Polizei weiterhin unklar.

DNN/dpa