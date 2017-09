Bergungsarbeiten nach Lkw-Unfall auf A14 zwischen Klinga und Grimma dauern an

Grimma. Die Autobahn 14 ist in Fahrtrichtung Dresden derzeit voll gesperrt. Dort hatte sich am Mittag ein Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Gefahrguttransporter ereignet. Es drohte zunächst Gas aus Falschen auszutreten, die der Transporter geladen hatte. Teile der Ladung waren durch den Unfall aus der Sicherungsverankerung gerutscht.Feuerwehren aus mehreren umliegenden Orten des Muldentals und die Gefahrengruppe der Wurzener Wehr mit Spezialtechnik sind am Einsatzort gewesen. Auch der Katastrophenschutz des Landkreises war vor Ort.

Der verunfallte Lkw hatte Gasflaschen geladen, die zum Teil beschädigt wurden. Quelle: Frank Schmidt

Die A14 ist in Richtung Dresden nach einem Unfall am Donnerstag zwischen zwei Lkw voll gesperrt. Dort hatte sich am Mittag ein Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Gefahrguttransporter ereignet. Zur Bildergalerie

Nach Informationen der Polizei sind der Gefahrguttransporter mit dem zweiten Lkw zwischen den Anschlussstellen Klinga und Grimma kollidiert. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Gasflaschen am frühen Nachmittag auf Dichtheit geprüft. Da kein Gas austrat, konnte Entwarnung gegeben werden. Es bestand keine Explosionsgefahr mehr.

Die Unfallstelle wurde zur Beräumung freigegeben. Die Aufräumarbeiten ziehen sich über den gesamten Nachmittag hin. Auch der Rettungshubschrauber ist zum Einsatz gekommen. Er brachte den schwerstverletzten Fahrer des Transporters ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren hatten Schwierigkeiten zur Unfallstelle durchzukommen – eine Rettungsgasse war teilweise nicht gebildet worden. Über Verletzte gibt es aktuell noch keine Angaben.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatte es auf der A14 bei Grimma einen Zwischenfall mit einem Gefahrguttransporter gegeben.

Von Thomas Lieb