Fahrradfahrer in Borna greift Passanten mit Pfefferspray, Ast und Messer an

Leipzig/Borna. Ein 29-jähriger Radfahrer hat in Borna einen 28-jährigen Passanten überfallen und beraubt. Die Polizei teilte mit, dass sich die Tat gegen 14.30 Uhr in der Deutzner Straße ereignete. Nach Angaben des Geschädigten war der Radfahrer dem 28-Jährigen entgegen gekommen und wendete kurz nachdem er ihn passiert hatte.

Als sich das Opfer umdrehte, habe der Angreifer ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 28-Jährige sei daraufhin zu Boden gegangen, wo der 29-Jährige mit einem Ast mehrfach auf ihn einschlug. Der 29-Jährige nahm ihm seine Sonnenbrille und einen dreistelligen Bargeldbetrag aus seinem Portemonnaie ab.

Der Geschädigte habe versucht, zu fliehen, woraufhin der Täter ein Messer gezogen und nach ihm gestochen habe. Diese Attacke habe der 28-Jährige aber abwehren können. Letztlich konnte sich der 28-Jährige in einen Supermarkt in Sicherheit bringen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufhellung der Situation beitragen können und Angaben zum Tathergang machen können. Insbesondere werden zwei junge Männer gesucht, die das Geschehen von der Bahnhofsstraße in der Nähe eines Handyladens beobachtet haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Borna in der Grimmaischen Straße 1a oder telefonisch unter (03433) 24 40 zu melden.

