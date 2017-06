Mockrehna . Am Sonntag haben Unbekannte auf einer Baustelle an der B 87 in Mockrehna, Landkreis Nordsachsen, randaliert. Der Polizei zufolge zerschlugen sie die Scheiben mehrerer Baumaschinen und fuhren damit über das Gelände. Außerdem brachen sie einen Container auf. Ob daraus etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Ein Raupenfahrzeug wurde drei Meter von seinem Standort entfernt in einem Straßengraben aufgefunden. Auch eine Walze befand sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort. Ein Radlader war völlig von der Baustelle verschwunden. Bauarbeiter fanden das Fahrzeug 300 Meter entfernt in einem angrenzenden Waldstück. Auf dem Weg dahin hatten die Täter mehrere Kiefern und einen Hochstand umgerissen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mindestens 3000 Euro. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges laufen.

lis