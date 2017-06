Altenfeld/Erfurt - . Auslöser des Familiendramas in Altenfeld (Ilm-Kreis), bei dem zwei Kinder getötet und ein weiterer Junge lebensgefährlich verletzt wurden, könnte eine bevorstehende Trennung der Eheleute gewesen sein. Zeugen aus dem unmittelbaren Umfeld der Familie hätten berichtet, dass die Mutter ihren Mann habe verlassen wollen und ihm dies gesagt habe, sagte Staatsanwältin Anette Schmitt-ter Hell am Freitag. Die drei Kinder habe die 29-Jährige bei sich behalten wollen. Gegen den 27-jährigen Deutschen wollte die Staatsanwaltschaft Erfurt am Freitag Haftbefehl wegen zweifachen Mordes beantragen.

Die Frau sowie ihr Ehemann konnten den Angaben zufolge noch nicht von den Ermittlern vernommen werden. Beide werden stationär behandelt. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe der 27-Jährige mit einem Haushaltsmesser am Donnerstagmorgen mehrfach auf seine drei Kinder eingestochen, erklärte Schmitt-ter Hell. Während der Ein- und der Vierjährige trotz Wiederbelebungsversuchen starben, konnte der Dreijährige im Krankenhaus notoperiert werden.

Sein Zustand werde von den Ärzten als stabil eingeschätzt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler auch von der Obduktion der beiden getöteten Jungs. Die Untersuchung der Leichen durch die Rechtsmedizin habe am Freitag begonnen - erste Ergebnisse wurden für Nachmittag erwartet.

Derweil prüft das Landratsamt in Arnstadt mögliche Fehler des Jugendamtes bei der Betreuung der Familie. Nach Angaben der Ermittler war es erst am Dienstag zu einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt gekommen. Dabei soll der 27-Jährige seine Frau krankenhausreif geschlagen haben. Die Kinder seien aber unversehrt gewesen und bei ihm belassen worden.

Für die eingesetzten Polizisten habe kein Grund bestanden, weitere Schritte zu unternehmen, betonte Schmitt-ter Hell. Die Mutter selbst habe gesagt, dass die Kinder bei ihm bleiben könnten. Zur Frage möglicher Versäumnisse des Jugendamtes, dem die Familie bekannt war, wollte sie sich nicht äußern. Das Landratsamt wollte im Laufe des Tages dazu Stellung nehmen.

Von Andreas Hummel