Leipzig/Dresden. Unfälle, Baustellen und verengte Fahrbahnen haben zum Auftakt des Osterwochenendes zu teilweise langen Staus auf den sächsischen Autobahnen geführt. Der Verkehr sei sehr viel dichter als normal, Tendenz steigend, wie ein Sprecher des Verkehrswarndienstes in Dresden am Freitag sagte. „Der Osterreiseverkehr verschärft die Lage an Baustellen.“ Wegen der Heimfahrer Richtung Polen war die A4 Richtung Görlitz besonders belastet. Dort gab es schon Gründonnerstag nach einer Karambolage mit fünf Autos am Dreieck Nossen lange Staus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Karfreitag ging es auch auf der A9 zwischen Leipzig-West und Großkugel nur stockend voran, wegen Fahrradfahrern auf der Piste. Auch der Abschnitt zwischen Naunhof und dem Dreieck Parthenaue auf der A14 zur A38 war zeitweise verstopft. Ein defekter Lkw sorgte auf der A4 Richtung Görlitz kurz vor dem Tunnel Königshainer Berge für Stillstand auf mehreren Kilometern Länge. „Es gibt bestimmte Stoßzeiten“, erklärte der Sprecher des Verkehrswarndienstes.

LVZ