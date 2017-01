Wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage bestätigt hat, kam es vorige Woche zu zwei Vorkommnissen in Wurzen. Demnach traten am Freitag zwei Personen gegen mehrere Türen eines Hauses, in dem Flüchtlinge untergebracht sind, riefen Parolen und pöbelten. Am Sonntag zertrümmerten Unbekannte das Fenster einer Wohnung und zündeten einen Böller.