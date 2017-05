Dresden. Weil er einen 17-Jährigen aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft gestoßen hat, ist ein junger Mann am Donnerstag zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Zwickau sah es als erwiesen an, dass der Asylbewerber seinen Landsmann Ende Oktober 2016 in Plauen heimtückisch töten wollte. Das Opfer stieß er aus dem dritten Stock. Der 17-Jährige, der auch in der Unterkunft lebte, fiel zehn Meter tief. Er erlitt schwere Verletzungen an Wirbelsäule, Becken und Beinen. „Das Überleben des Zeugen grenzt an ein Wunder“, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Hartmann. Er trage dauerhafte Problem beim Gehen davon.

Der zu Aggressionen neigende Heranwachsende habe mit der Tat seinen Willen durchsetzen wollen, sagte Hartmann in seiner Urteilsbegründung. Demnach hatte der Täter zuvor geäußert, einen Mitbewohner umzubringen, wenn er selbst nicht wunschgemäß nach Frankfurt am Main verlegt werde. Dort soll der Mann, dessen genaues Alter unklar ist, Familie haben. Er wurde nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Der Heranwachsende hatte die Tat bis zuletzt geleugnet. Er sei zu dem Zeitpunkt nicht in dem Zimmer gewesen. Belegen ließ sich das jedoch nicht. Vielmehr habe er auch im Vorfeld aggressives Verhalten gezeigt, sei durch Lügen und Regelverstöße aufgefallen, meinte das Gericht. Das genaue Alter sei unklar, betrage aber mindestens 18 Jahre.

Laut Jugendgerichtshilfe gingen die Einschüchterungen und Drohungen des schmächtig wirkenden Jugendlichen so weit, dass Mitarbeiterinnen der Einrichtungen, in denen er war, den Dienst verweigerten. Weil er unter anderem trotz Schulschwänzens keinerlei Konsequenzen zu spüren bekommen habe, sei er wohl der Ansicht gewesen, von der deutschen Justiz nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, schlussfolgerte der Richter.

Zum Prozessauftakt hatte das Opfer zunächst nicht aussagen wollen - offenbar aus Angst. Seinem Anwalt zufolge hat er eine Warnung aus seinem Heimatland erhalten, wonach er bei einer Rückkehr getötet werden würde. Ob der Angeklagte damit etwas zu tun hat, blieb unklar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

dpa