Bautzen - . Nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Bautzen vor rund zwei Wochen hat die Polizei drei Verdächtige gefasst. Die Männer zwischen 19 und 23 Jahren seien bereits am 23. Dezember festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen, bestätigte eine Sprecherin des für Extremismus zuständigen Operativen Abwehrzentrums am Mittwoch. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der MDR über die Festnahmen berichtet.

In der Nacht zum 13. Dezember waren vier Brandsätze auf das Gelände der Unterkunft geworfen worden. Zwei Molotowcocktails brannten laut Polizei auf einer Fläche wenige Meter vor dem ehemaligen Spreehotel ab. Schaden sei dabei nicht entstanden. Die beiden anderen Brandsätze hätten nicht gezündet.

Von LVZ