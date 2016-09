Ein Feuer im Kohlebunker des Dampfers Diesbar, das am Donnerstagmorgen ausgebrochen war, ist mittlerweile gelöscht. Wie Ralf Schröder von der Feuerwehr Dresden mitteilte, trafen die ersten Kameraden 6.36 Uhr am Terrassenufer ein, gut 20 Minuten später war der Brand so weit wie möglich gelöscht.