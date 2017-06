Kitzscher. Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei im Falle des Feuers am Sonntag in einem Wohnblock in Kitzscher, das bestätigte am Montag auf LVZ-Nachfrage Polizeisprecher Alexander Bertram. Im Hauseingang des Blocks Thierbacher Straße 13 hatten Autoreifen, alte Möbel und Zeitungen gebrannt. „Selbstentzündung und ein technischer Defekt sind ausgeschlossen“, so der Polizeisprecher.

Weil das Treppenhaus nicht passierbar war, rettete die Feuerwehr mehrere Bewohner über Balkone. Die Polizei führt derzeit acht Personen im Zusammenhang mit dem Feuer und den Rettungsarbeiten als verletzt, kann aber keine Angaben zu Art und Schwere der Verletzungen machen. Betroffen seien zwei Frauen, 56 und 29 Jahre alt sowie Männer und männliche Jugendliche im Alter von 14, 17, 18, 19, 55 und 58 Jahren.

Die Feuerwehr gerufen hätten Bewohner eines anderen Aufgangs in dem Block. Das war gegen 6.30 Uhr. Sechs Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst vorgestellt. Sie kamen laut Polizei in Krankenhäuser in Borna und Zwenkau, konnten diese aber teilweise bereits wieder verlassen.

In einem Treppenhaus in der Thierbacher Straße in Kitzscher hat es am Sonntag gebrannt. Quelle: Kai Noeske

Alarmiert wurden die Feuerwehren von Kitzscher und Trages sowie die Drehleiter aus Borna, informierte Feuerwehrsprecher Mike Köhler. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz habe sofort die Brandbekämpfung mit einem Rohr begonnen. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. Der Eingangsbereich sei durch die enorme Hitze vollkommen zerstört worden.

Der Brandursachenermittler war vor Ort, die Kriminalpolizei ermittelt. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Borna zu wenden, Telefon 03433/2440.

Von Inge Engelhardt