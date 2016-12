Meerane - . Nach dem Feuer in einem Pflegeheim in Meerane (Landkreis Zwickau) ist die Zahl der Verletzten auf 14 gestiegen. Das teilte die Polizei in Zwickau am Dienstag mit. Für einen 85 Jahre alten Bewohner war jede Hilfe zu spät gekommen. Die Rettungskräfte konnten ihn am Montag nur noch tot bergen. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache im Zimmer des Mannes in der ersten Etage ausgebrochen. Acht Bewohner und drei Mitarbeiter kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Zwei weitere Bewohner sowie ein Mitarbeiter wurden ambulant behandelt. Mehrere Zimmer sind nach dem Feuer unbewohnbar.

Von LVZ