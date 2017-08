Feuer in Spielhalle gelegt - Automat abgebrannt

Oschersleben. Unbekannte haben in Oschersleben (Börde) eine Spielhalle in Brand gesteckt. Die Brandstifter hätten am frühen Freitagmorgen offenbar ein Fenster eingeworfen und dahinter das Feuer gelegt, teilte die Polizei mit. Ein Spielautomat in der Nähe des Fensters brannte vollständig ab.

Die Polizei untersucht nun den Brandort, wertet die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und bittet Zeugen sich zu melden. Der entstandene Sachschaden musste zunächst noch ermittelt werden, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

LVZ