Feuerwehr-Einsatz in Grimma: Heizdecke geht in Flammen auf

Grimma. Eine in Brand geratene Heizdecke löste am späten Montagabend gegen 21.30 Uhr einen Blaulichteinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Wohnsiedlung auf dem Tempelberg in Grimma aus. Den Wohnungsinhabern war es allerdings gelungen, noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus Hohnstädt und Grimma dem Schwelbrand selbst den Garaus zu machen. Nicht zu verhindern war eine Rauchgasvergiftung, unter der die Nutzerin der Heizdecke, eine über 70-jährige Seniorin, litt. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung musste die Dame zur Beobachtung dennoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Danach wollte die Feuerwehr nichts dem Zufall überlassen, und nahm unter Atemschutz das betroffene Zimmer im Zuge einer Brandnachkontrolle noch mit einer Wärmebildkamera genauer unter die Lupe, um möglichen Glutnestern auf die Spur zu kommen. Des Weiteren wurde Technik rangeschafft, mit der das von Rauch und Qualm durchzogene Wohnhaus belüftet wurde, bevor es an die Eigentümer übergeben werden konnte. Die Polizei nahm erste Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache auf. Nach einer reichlichen Stunde wurde der Einsatz beendet.

Von fsw