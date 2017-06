Schönwölkau. Ein Feldbrand in Nordsachsen hat am Freitagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer war gegen 19 Uhr in der Nähe der Kreuzung der Kreisstraße 7446 zwischen Lindenhayn und Brinnis sowie der Kreisstraße 7749 zwischen Schönwölkau und Badrina ausgebrochen, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Hofmann gegenüber LVZ.de mit.

Fünf Minuten später ging der Notruf bei der zuständigen Feuerwehr ein. Dichte Rauchwolken stiegen über dem schon teilweise abgeernteten Feld auf, die Brandbekämpfer mussten Unterstützung aus Delitzsch anfordern, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an, gegen 19.50 Uhr konnte aber bereits Entwarnung gegeben werden. Die meisten Einsatzfahrzeuge waren zu dieser Zeit bereits wieder auf dem Rückweg.

CN