Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag in der Dahlener Heide (Kreis Nordsachsen) vier Personen verletzt worden. Ein Skoda Fabia kippte dabei auf die Seite und stieß gegen einen Baum, was die Bergung der Unfallopfer besonders erschwerte. Die Feuerwehr Dahlen musste deshalb das Autodach komplett abschneiden.