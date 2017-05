Delitzsch. Kaum ist das Delitzscher Freibad am Dienstag in die Saison gestartet, hat es dort den ersten Zwischenfall gegeben. Dieser ereignete sich nach Schließung des Bades. Gegen 21 Uhr schlug ein Sensor in einem Betriebsraum Alarm, weil dort Chlorgas ausgetreten war. Die alarmierte Feuerwehr konnte schon wenig später Entwarnung geben: Es handelte sich nur um eine geringe Menge, weil scheinbar eine der Chlorflaschen eine kleine Undichtigkeit aufwies. Die Flasche wurde gesichert.

Keine Gefahr

Die Lage war schnell unter Kontrolle gebracht. Es bestand und besteht keine Gefahr durch diesen Vorfall. Ob das Freibad aber auch an diesem Mittwoch pünktlich 10 Uhr morgens öffnen würde, konnte erst kurzfristig entschieden werden. Zunächst musste eine Fachfirma die zum Chloren des Wassers benutzte Technik nochmals überprüfen und die abschließende Freigabe erteilen. Der Defekt wurde behoben und das Bad konnte pünktlich geöffnet werden.

Betrieb ohnehin eingeschränkt

Die Saison läuft unabhängig von diesem Vorfall mit Einschränkungen an: das Nichtschwimmerbecken hat kein Wasser und wird repariert. Weil es wie schon 2016 Probleme gab, ausreichend Personal für das Freibad zu finden, bleibt es beim wöchentlichen Schließtag am Montag. Das Delitzscher Freibad hat nun von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Badespaß endet offiziell am 15. September.

Von Christine Jacob