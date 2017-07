Leipzig. Feuerwehrkräfte mussten am Sonntagnachmittag wegen eines Grasbrandes in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle ausrücken. Laut Kurt Schmieder von der Schkeuditzer Feuerwehr handelt es sich um einen Feldbrand. Einsatzkräfte aus mehreren Gemeinden seien vor Ort. Aktuell seien die Löscharbeiten noch im Gange, das Feuer sei mittlerweile aber unter Kontrolle, so Schmieder.

Die Autobahn 9 musste in Höhe Großkugel in beiden Richtungen gesperrt werden. Grund dafür war auch die enorme Rauchentwicklung, die die Sicht auf der Fernstraße stark einschränkte.

Grasbrand in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle. Quelle: privat

Auf Facebook äußerte ein Nutzer seinen Unmut über das Vorgehen der Polizei. Passanten hätten die Autofahrer selbst von der A9 leiten müssen.

von CN