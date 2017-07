Leipzig. Ein Feldbrand an der Autobahn 9 unweit des früheren Möbel-Erbe-Standorts hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgelöst. Laut Kurt Schmieder von der Feuerwehr Schkeuditz wurden Einsatzkräfte aus mehreren Gemeinden in der Umgebung angefordert. Neben der Schkeuditzer Wehr rückten unter anderem die Kameraden aus Radefeld und Dölzig sowie Großkugel und Ermlitz aus. Alarmiert worden waren die Brandbekämpfer gegen 16 Uhr.

Nach Informationen von Augenzeugen standen mehrere tausend Quadratmeter Getreidefläche in Flammen. Bis die zahlreichen Wehren das Feuer unter Kontrolle und die Glutnester abgelöscht hatten, wurde es früher Abend.

Die A 9 musste wegen des Großeinsatzes und wegen der dichten Rauchschwaden, die über die Piste zogen und den Fahrern die Sicht nahmen, für knapp zwei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach Nürnberg ging ab der Ausfahrt Großkugel/Schkeuditz nichts mehr, gen Berlin wurde die Trasse ab Leipzig-West geschlossen. Es bildeten sich in beiden Richtungen kilometerlange Staus.

Zur Brandursache liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

Feldbrand am 2. Juli 2017 nahe Flughafen Leipzig/Halle Zur Bildergalerie

Auf Facebook äußerte ein Nutzer seinen Unmut über das Vorgehen der Polizei. Passanten hätten die Autofahrer selbst von der A9 leiten müssen.

von dom/CN