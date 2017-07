Leipzig. Feuerwehrkräfte musste am Sonntagnachmittag wegen eines Grasbrandes in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle ausrücken. Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Grasbrand. Die Autobahn 9 wurde zwischen Großkugel und Leipzig-West in beiden Richtungen gesperrt. Die Brandbekämpfer befinden sich zurzeit noch im Einsatz.

Grasbrand in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle. Quelle: privat

von CN