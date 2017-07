Feuerwehreinsatz wegen schädlicher Gase in Bornaer Fleischerei – Mitarbeiter verletzt

Feuerwehreinsatz genau zur Mittagszeit: Die Bornaer Feuerwehr wurde am Donnerstag in eine Fleischerei mit zugehörigem Imbiss in der Reichsstraße gerufen. Die Ursache für den Gasalarm ist unklar – ein Mitarbeiter hatte zwei noch nicht identifizierte Stoffe gemischt und dann über große Übelkeit geklagt.