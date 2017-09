Oelsnitz. In Oelsnitz im Erzgebirge hat eine Frau am Dienstag ein Neugeborenes auf der Straße gefunden. Wie die Polizei mitteilte, brachten alarmierte Beamte den Säugling in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge ist die Mutter bereits bekannt. Näheres wurde nicht mitgeteilt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

