Frau seit 30 Jahren verschwunden - Keine Hinweise bei Grabung

Seit 30 Jahren wird in Nordthüringen eine Frau vermisst, mit einer Grabung in einem Waldstück hofften die Ermittler auf neue Erkenntnisse. Am Dienstagabend wurden die Arbeiten jedoch eingestellt. Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, wurden keine Spuren oder andere Hinweise in der Erde entdeckt. Deshalb sei die Suche nach eingehender Beratung mit den Spezialisten des Bundeskriminalamtes (BKA) um 20.00 Uhr abgebrochen worden. Ein Radlader hatte zuvor die Erde 30 Zentimeter tief abgetragen. Eine weitere Grabung werde als „nicht zielführend“ eingeschätzt.

Die Polizei hoffte, den Vermisstenfall einer damals 19-Jährigen aus Mühlhausen aufklären zu können. Sie war am 30. April 1987 nach einer Zugfahrt zwischen Bad Langensalza und Mühlhausen spurlos verschwunden. Die Grabungen im Volkenrodaer Wald gingen auf Hinweise einer neuen Zeugin zurück.

Erste Vorarbeiten begannen am Montag, seit Dienstag wurde zwischen Schlotheim und Obermehler gegraben. Die Thüringer Kriminalbeamten wurden von BKA-Spezialisten unterstützt. Insgesamt waren etwa zehn Polizisten im Einsatz. Ein auf das Aufspüren menschlicher Überreste trainierter Hund habe beim Durchsuchen des Geländes reagiert, hatte es geheißen.

Die Polizei hatte den Fall zuvor wieder aufgerollt und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. In der vergangenen Woche sprach sie von einer „heißen Spur“. Für ein Verbrechen gebe es aber bislang noch keinerlei Anhaltspunkte, es sei immer noch ein Vermisstenfall.

Erst Ende August hatte das Landgericht Zwickau mehr als 30 Jahre nach einem Sexualmord im Vogtland einen heute 62-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er 1987 eine damals 18-Jährige vergewaltigt und erdrosselt hat. Der Mann stammt aus Gera.

dpa