Reichenbach. Beim Unfall an einem Klauenpflegestand für Kühe ist im vogtländischen Reichenbach eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzte das knapp eine Tonne schwere Gerät auf die 34-Jährige. Dabei erlitt sie am Dienstagnachmittag schwere Kopfverletzungen, an denen sie später in einer Klinik starb.

Nach Angaben der Polizei war das Metallgerät noch nicht fertig installiert und deswegen auch noch nicht fest im Boden verankert. Warum sich die Frau in der Milchviehanlage im Ortsteil Rotschau dennoch daran zu schaffen machte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei und die Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen.

