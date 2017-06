Eine Hakenkreuzfahne als Wandschmuck hat einem 37-jährigen Freitaler in der Nacht zu Sonntag Besuch von der Polizei beschert. Der Mann hatte die Fahne in seiner Wohnung an der Burgwartstraße so angebracht, dass sie bei geöffnetem Fenster und eingeschaltetem Licht in der Öffentlichkeit für jeden erkennbar war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.