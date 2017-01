Leipzig. Bei einem Unfall auf der B 186 sind am Samstagmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum gegenüber LVZ.de hieß, war ein 45-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 181 in Richtung Günthersdorf unterwegs und hatte dann in Dölzig an der Kreuzung zur B 186 versucht, zu wenden. Der Fahrer bog nach rechts ab, hatte allerdings nicht geblinkt und übersehen, dass sich hinter ihm noch ein weiterer Wagen befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

In dem Auto des 45-Jährigen, der wenden wollte, wurden zwei Personen (44 und 22 Jahre alt) verletzt. Im zweiten Wagen verletzten sich der 53-jährige Fahrer, eine 52-jährige Mitfahrerin und ein neunjähriges Kind. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

luc