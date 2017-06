Naumburg/Leipzig. Fünf Autofahrer wurden am späten Nachmittag auf der Bundesautobahn 9 verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Ein 57-jähriger Autofahrer war an der Anschlussstelle Naumburg in die falsche Richtung gefahren, das teile die Polizei am Abend mit. Zwischen dieser Abfahrt und Droyßig ereignete sich ein erster Unfall. Zwei entgegenkommende Pkw wichen dem Falschfahrer aus und kollidierten. Die zwei Insassen des einen Wagens wurden verletzt und ins Krankenhaus nach Naumburg gebracht. Der Pkw musste geborgen werden. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt ungefähr 8.000 Euro.

Falschfahrer fährt weiter

Nach dem verursachten Unfall fuhr der Fahrer aus Thüringen weiter in die entgegengesetzte Richtung und zwang die anderen Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen. Einen Kilometer von der ersten Unfallstelle entfernt kam es zu einem weiteren Zusammenstoß. Dabei wurden der Fahrer und eine andere Insassin verletzt. Die eingeklemmte Frau musste durch die Feuerwehr befreit werden. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei der Kollision verletzt. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der beiden Unfälle und der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A9 in Fahrtrichtung Berlin bis 19:20 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Dei