Leipzig. Die Polizei hat am Donnerstagabend in Markkleeberg einen fünfjährigen Ausreißer zurückgebracht. Der Junge war am Abend gegen 21 Uhr über den Balkon aus der elterlichen Wohnung geklettert. Trotz einer Höhe von 2,20 Meter überstand er den Sprung unverletzt. In der Spinnereistraße lief der Kleine dann zwei Männern im Alter von 20 und 21 Jahren in die Hände, die sich seiner annahmen. Den beiden sagte er, seine Eltern seien nicht zu Hause, und deshalb sei er über den Balkon geklettert. Die jungen Männer verständigten anschließend die Polizei.

Den Beamten sagte er seinen Namen und zeigte später auch, wo er wohnte. Auf Klingeln und Klopfen antwortete niemand. Die Polizisten konnten später die Eltern ausfindig machen. Wie sich herausstellte, war die Mutter des Jungen noch arbeiten. Der Vater war zu Hause und hatte den Fünfjährigen bereits zu Bett gebracht. Da die Mutter am Telefon nicht zu erreichen war, machte sich ihr Ehemann auf den Weg. Diese wenigen Minuten nutzte der Junge, um auszubüchsen und seine Eltern zu suchen.

Die Polizei belehrte die Eltern über ihre Fürsorgepflichten, sah ansonsten aber kein ahndungswürdiges Verhalten.

joka