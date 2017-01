Delitzsch. Bei einem Verkehrsunfall in Delitzsch wurde am Montag ein 59 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann gegen 15 Uhr hinter einem verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug, das in der Linksabbiegespur stand, hervorgetreten, um dann die Bismarckstraße – etwa in Höhe der Eisenbahnstraße – zu überqueren. Offenbar habe er dabei jedoch den Fahrverkehr nicht beachtet. Der 59-Jährige wurde daraufhin von einem entgegenkommenden Ford Transit erfasst. Der Fußgänger sei zudem aufgrund seiner geringen Größe von unter 1,50 Meter möglicherweise vom Autofahrer erst gesehen worden, als er die Fahrspur betrat, so die Polizei weiter. Der Verletzte musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Später wurde er in eine Leipziger Klinik verlegt, wo der Mann sofort operiert werden musste.

Zu diesem Unfall sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführer, welche in der Linksabbiegespur auf der Bismarckstraße in Richtung Eisenbahnstraße standen, sowie die Fahrer, die auf der Bismarckstraße in Richtung Eilenburger Chaussee fuhren. Wer kann Hinweise zum Verhalten des Fußgängers beim Überqueren der Straße geben? Auf welcher Seite lief sein Hund? Zeugen melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst Leipzig in der Schongauerstraße 13, Telefon 0341/2552851 (tagsüber), sonst 0341/2552910.

Von kasto