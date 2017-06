Leipzig. Maschinen, Material oder ganze Geländer - die großen Baubetriebe in Sachsen und Sachsen-Anhalt klagen weiterhin über zahlreiche Diebstähle. Zwar sei die Zahl der Fälle in beiden Ländern im Jahr 2016 gesunken, doch die Höhe der Schadenssummen habe zugenommen, teilte der Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt in Leipzig mit. Bach den Angaben ging die Zahl der registrierten Delikte in Sachsen von 2317 im Jahr 2015 auf 2193 im Jahr 2016 zurück. In Sachsen-Anhalt sanken sie in dem genannten Zeitraum von 1724 auf 1386.

„Doch Sorge macht, das unter anderem der Bandendiebstahl weiter zugenommen hat, ganze Baustellen werden abmontiert“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Robert Momberg.

Die Schäden gehen in beiden Ländern jeweils in die Millionen, sagte Momberg. Exakte Zahlen nannte er nicht. Eine Umfrage des Verbandes habe ergeben, dass 85 Prozent der Baustellen in Sachsen im Jahr 2016 von Diebstählen betroffen waren. Das waren acht Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Auch in Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der betroffenen Unternehmen 2016 um elf Prozentpunkte auf 78 Prozent.

Die Aufklärungsquote verharrte im vergangenen Jahr in beiden Ländern auf niedrigem Niveau. In Sachsen wurden bei acht von zehn Fällen schweren Diebstahls die Täter nicht ermittelt. In Sachsen-Anhalt gelang dies sogar in neun von zehn Fällen nicht.

Der Verband vertritt die Interessen von 150 Unternehmen in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit 11.000 Beschäftigten.

LVZ