Glauchau. Nach einer Gashavarie in Glauchau (Kreis Zwickau) sind am Dienstagmorgen 45 Schüler in Krankenhäuser gebracht worden. Nach Polizeiangaben wurde bei Straßenbauarbeiten in der Marienstraße im Westen der Stadt eine Leitung beschädigt. Dadurch strömte Gas in eine angrenzende Oberschule und löste einen Großalarm aus. Das Gebäude mit 350 Schülern und 30 Lehrern musste evakuiert werden.

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler seien zur Beobachtung in Krankenhäuser in Glauchau, Rabenstein, Zwickau, Limbach-Oberfrohna und im thüringischen Altenburg gebracht worden, sagte Oberbürgermeister Peter Dresler. Einige hätten über Übelkeit und Kopfschmerz geklagt. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte gesundheitliche Gefahr bestanden, betonte Dresler. Die Eltern der Schüler wurden informiert. „Wir können jetzt Entwarnung geben“, sagte der Oberbürgermeister. Von der Polizei hieß es zunächst, nur fünf Betroffene seien in Kliniken gekommen. Erste Angaben, wonach es rund 80 Verletzte geben sollte, bestätigten sich nicht.

Laut Dresler waren 50 bis 60 Personen von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Katastrophenschutz vor Ort im Einsatz. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. „Die Organisation der Kräfte hat sehr gut funktioniert“, sagte Dresler. Wie es gegen 8 Uhr zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Der Unterricht an der Wehrdigtschule wurde eingestellt. Nach Stadtangaben soll an diesem Mittwoch wieder planmäßig unterrichtet werden.

nöß/dpa