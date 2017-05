Glauchau. Bei einer Gashavarie in Glauchau (Kreis Zwickau) sind am Dienstagmorgen fünf Schulkinder verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde bei Bauarbeiten in der Marienstraße im Westen der Stadt eine Leitung beschädigt. Dadurch strömte Gas in eine angrenzende Oberschule. Das Gebäude mit 350 Schülern und 30 Lehrern musste evakuiert werden.

Zahlreiche Schüler klagten über Unwohlsein. Fünf von ihnen wurden laut Polizei zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Meldungen, wonach 80 Schüler verletzt sein sollen, konnte die Polizei nicht bestätigen. Der Unterricht an der Wehrdigtschule wurde eingestellt.

Zahlreiche Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge waren am Vormittag vor Ort im Einsatz. Wie es gegen 8 Uhr zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar.

nöß