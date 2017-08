Gedankenloser Autofahrer löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

In Thiendorf an der A13 hat ein Autofahrer am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Informationen hatte der Mann an einer Tankstelle zunächst ausversehen Benzin anstatt Diesel getankt. Als er seinen Fehler bemerkte, wollte er das Problem auf eigene Faust lösen – und kippte das Benzin in die Kanalisation.