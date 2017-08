Gefahrgut-Lkw am Kreuz Rippachtal verunglückt

Leipzig/Weißenfels. Wegen eines verunglückten Gefahrgut-Lkws musste die Autobahn 9 am Kreuz Rippachtal am Donnerstag über Stunden voll gesperrt werden. Der mit einer ätzenden Flüssigkeit beladene Lastwagen kam gegen 11.15 Uhr bei der Überfahrt auf die A38 aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und kippte um, wie die Autobahnpolizei in Weißenfels mitteilte.

Im Anhänger befanden sich große Kanister mit Isophorondiisocyanat – einer Flüssigkeit mit stechendem Geruch, die bei Kontakt mit Sauerstoff ätzend auf die Atemwege und Augen wirkt. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass zum Glück kein Gefahrgut ausgelaufen war. Die Lkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Knapp drei Stunden lang bis kurz vor 14 Uhr war die A9 in Richtung München dicht. Auch die A38-Überfahrt zur A9 musste gesperrt werden. Die Ladung müsse nun umgeladen werden, teilte Polizeisprecherin Carola Baust mit. Der Lkw werde mit einem Kran geborgen. Die Vollsperrung konnten inzwischen teilweise aufgehoben werden. Kurz nach 14 Uhr war nur noch die Überfahrt von der A9 aus Berlin auf die A38 in beide Fahrtrichtrichtungen gesperrt.

