Döbeln. Die 58-jährige Verkäuferin eines Geschäftes am Obermarkt in Döbeln ist am Montag bei einem Raubüberfall verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, musste die Angestellte in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte die Klinik aber inzwischen wieder verlassen. Zwei Männer waren am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr in den Laden gekommen und hatten die 58-Jährige bedrängt und angegriffen. Wie die Verletzungen verursacht wurden, war zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld und konnten auf Fahrrädern flüchten. Die Polizei setzte bei der Fahndung auch einen Spürhund ein. Bisher blieb die Fahndung erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einer der Männer wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat rötliche, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann war mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine schwarze Bauchtasche. Geflüchtet ist er mit einem orange-schwarzen Fahrrad in Richtung Schillerstraße. Der andere Unbekannte war schwarz gekleidet und flüchtete mit einem schwarz-grauen Fahrrad in Richtung Große Kirchgasse.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 03431/6590 bei der Polizei melden.

Von LVZ