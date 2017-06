Bad Düben - . Ein glimmender Gegenstand hat offenbar in einem Wald südöstlich von Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) ein Feuer ausgelöst. Es habe am Freitag auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern gebrannt, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte.

Außerdem seien rund neun Kubikmeter geschlagenes Holz vernichtet worden. Laut Behörde verursachte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weggeworfener Gegenstand den Brand.

Von LVZ