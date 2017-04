Großenhain/Freital. Aus Gärten in Großenhain (Landkreis Meißen) und Freital (Sächsische Schweiz) sind über Ostern Gänseeier und Goldfische gestohlen worden. Dabei holten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag im Freitaler Ortsteil Zauckerode Tiere aus einem Teich, darunter gut ein Dutzend Goldfische, wie die Dresdner Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht zum Montag brachen bisher unbekannte Täter einen Garten in Großenhain auf und nahmen 40 Eier aus dem dortigen Stall mit.

LVZ