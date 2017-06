Altenburg. Großalarm für die Altenburger Feuerwehren: Ein Gebäude am Altenburger Hausweg steht am Donnerstagabend lichterloh in Flammen. Gegen 21 Uhr werden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Es handelt sich um ein leer stehendes Objekt – allerdings befinden sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei Farben und Lacke in dem Gebäude. Dadurch entwickelt sich eine gewaltige Rauchsäule, die noch kilometerweit außerhalb der Stadt zu sehen ist.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Altenburg sind im Einsatz, ebenso die Freiwilligen Wehren aus Altenburg, Paditz, Ehrenberg, Kosma, Rositz und Windischleuba. Die Polizei evakuiert mehrere benachbarte Wohnhäuser. Zudem werden im Hausweg Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Beamten klingeln an etlichen Haustüren, um über den Brand zu informieren.

Die Einsatzkräfte haben zunächst Mühe, eine Löschwasserversorgung herzustellen, müssen über weite Strecken Schläuche bis zu den nächstgelegenen Hydranten legen. Außerdem müssen die benachbarte Bahnstrecke Altenburg–Zwickau gesperrt und die Oberleitungen abgeschaltet werden, um einen Funkenflug bei den Löscharbeiten zu verhindern. Der Einsatz zieht sich über Stunden bis weit in die Nacht hin, verfolgt von zahlreichen Schaulustigen. Dabei breitet sich das Feuer zum Teil weiter aus, auch Bäume entlang der Bahnlinie stehen in Flammen. Um die Lage besser unter Kontrolle zu halten, wird gegen 22 Uhr ein Hubschrauber angefordert, der über dem Areal kreist.

Verletzt wird nach ersten Angaben der Polizei niemand. Nach Polizeiangaben kann der Brand noch in der Nacht gelöscht werden. Hinsichtlich einer Brandwache seien die Kameraden der Feuerwehr jedoch bis auf Weiteres vor Ort. Nach Auskunft der Feuerwehr wird die Warnung der Bevölkerung sowie für den Verkehr am Freitagmorgen aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache sind seitens der Kriminalpolizei Altenburg aufgenommen.

Von Kay Würker, Jörg Wolf