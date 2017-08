Großbrand in Chemiepark Bitterfeld - Qualmwolken kilometerweit zu sehen

Bitterfeld-Wolfen/Leipzig. Auf dem Gelände eines Entsorgungs-Unternehmens im Chemiepark in Bitterfeld-Wolfen ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei am Dienstagnachmittag zunächst auf dem Außengelände der Firma im Ortsteil Wolfen ausgebrochen, teilte die Stadt am Abend mit. Wenig später brannte das Dach der 4000 Quadratmeter großen Halle. Es stürzte ein. Hohe Flammen und dichter Qualm seien von Weitem sichtbar gewesen. Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen berichteten Nutzer, die Rauchwolke sei auch im 50 Kilometer entfernten Leipzig noch zu sehen gewesen.

Rund 140 Feuerwehrleute, darunter auch Kameraden der ansässigen Werksfeuerwehr, löschten die Flammen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Oberbürgermeister der Stadt, Armin Schenk (CDU), eilte am Abend zum Brandort, um sich selbst ein Bild zu machen.

Am Dienstagabend war die Feuerwehr bei einem Großbrand im Industriegebiet Bitterfeld-Wolfen im Einsatz. (Bilder: dpa) Zur Bildergalerie

Das Unternehmen sitzt im Areal A des Chemieparks in Wolfen - und nicht im größten Komplex des Areals in Bitterfeld. Der Chemiepark ist mit 1200 Hektar Fläche nach eigenen Angaben einer der größten deutschen Chemiestandorte. Dort produzieren unter anderem Bayer, Evonik oder AkzoNobel.

Die Stadt empfahl den Anwohnern in Wolfen, Thalheim und Bobbau, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwar seien keine giftigen Stoffe in der Luft gemessen worden. Allerdings sei die Rauchentwicklung auch in den Abendstunden noch erheblich gewesen. Die Feuerwehr bekam den Brand bis zum Abend unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollten jedoch bis in die Nacht hinein andauern. Warum das Feuer ausbrach und die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.

dpa