Gardelegen . Mit einem Großaufgebot kämpft die Feuerwehr in Gardelegen (Altmarkkreis) gegen einen Brand in einer Kunststofffabrik. „Die Löscharbeiten werden noch Stunden dauern“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Aus noch ungeklärter Ursache gingen am Mittwochabend auf dem Gelände gelagerte Kunststoffteile in Flammen auf.

Die Polizei sprach von einem etwa sechs Meter hohen Berg, der Feuer fing. Es seien schwarze Rauchwolken aufgestiegen. „Wir hatten Glück, weil der Wind günstig stand, zog der Rauch nicht über die Stadt“, sagte der Sprecher. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Lagerhalle sei zunächst verhindert worden. Nach Angaben des Sprechers mussten Dieseltanks gekühlt werden, damit es nicht zu einer Explosion kommt.

Verletzte gab es nicht. Zunächst hieß es, ein Mensch sei an der Hand verletzt worden. Das bestätigte sich aber nicht. Die Polizei rief die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 120 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Die Schadenshöhe war noch unklar.

Das Unternehmen am Ortsrand von Gardelegen verarbeitet nach eigener Darstellung Kunststoffe.

LVZ