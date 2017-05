Gardelegen. Ein Großbrand in einer Kunststofffabrik in der Altmark hat die Feuerwehr über viele Stunden hinweg beschäftigt. Die Brandbekämpfer waren in Spitzenzeiten mit 120 Kräften im Einsatz, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Am Mittwochabend waren auf dem Gelände in Gardelegen Kunststoffteile in Flammen aufgegangen. Die Polizei sprach von einem etwa sechs Meter hohen Berg, der Feuer gefangen habe. Ein Übergreifen auf eine benachbarte Lagerhalle konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Während des Feuers stiegen schwarze Rauchwolken auf. Die Polizei bat Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Wir hatten Glück - weil der Wind günstig stand, zog der Rauch nicht über die Stadt“, erklärte der Polizeisprecher.

Am Donnerstagnachmittag hatte die Feuerwehr den Brand deutlich eingedämmt, wie der Einsatzleiter vor Ort berichtete. Der Kunststoff brenne kontrolliert ab. Rund 50 Kräfte der Feuerwehr waren zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort. „Die Restlöscharbeiten werden sich aber weiter hinziehen.“

Etwa ein Dutzend Feuerwehrleute sollten daher zur Brandwache auch noch die gesamte Nacht zu Freitag vor Ort bleiben. Warum das Feuer ausbrach, wollen Experten der Polizei nach dem Ende der Löscharbeiten ermitteln. Sie könnten womöglich am Freitag die Arbeit aufnehmen, wie ein Polizeisprecher sagte.

LVZ