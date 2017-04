Osterburg - . Ein entlaufenes Pferd ist in der Altmark von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der Zug stieß am Dienstagabend nahe des Osterburger Ortsteils Walsleben mit dem Tier zusammen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Das Pferd verendete an der Unfallstelle.

Die Strecke wurde für zwei Stunden gesperrt, es kam zu erheblichen Verspätungen für nachfolgende Züge. Gegen den Halter leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Ein weiteres entlaufendes Pferd konnten die Beamten einfangen und dem Halter zurückbringen.

Von LVZ