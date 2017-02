Leipzig. Etwa 300 Fans des drittklassigen Hallescher FC haben am Samstag in einer sächsischen Regionalbahn randaliert und diese schwer beschädigt. Zudem kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei am Leipziger Hauptbahnhof.

Während die Anreise der Hallenser zum Spiel nach Chemnitz per Zug weitgehend friedlich verlief – nur vereinzelt konnten Sachbeschädigungen im genutzten Zug festgestellt werden – zeigten sich die HFC-Fans nach dem Spiel gewaltbereit. „Nachdem die Masse der 300 bahnreisenden Halle Anhänger den Hauptbahnhof in Chemnitz erreicht hatten, verweigerten diese den bereitgestellten Zug in Richtung Leipzig zu nutzen. Hintergrund waren noch andauernde polizeiliche Maßnahmen gegen eine Kleingruppe der Hallenser auf dem Weg zum Bahnhof“, heißt es in einer Stellungnahme der zuständigen Bundespolizei aus Pirna. Während der Wartezeit am Chemnitzer Bahnhof sei es zu verbalen Provokationen gegen Polizeibeamte gekommen. Zudem hätten die HFC-Fans schon dort einen Feuerlöscher entleert.

Ein nun bereit gestellter Zug sollte die Fußball-Fans in Richtung Leipzig bringen, konnte aber nicht abfahren, weil eine Hydraulikleitung in einem der von den Hallensern genutzten Waggons durchgeschnitten wurde. Die Abfahrt verzögerte sich so noch einmal, ehe die HFC-Fans um 18 Uhr einen Zug der Mitteldeutschen Regiobahn in Richtung Messestand betreten konnten. „Im Verlauf der Zugfahrt nach Leipzig kam es zu massiven Sachbeschädigungen“, so die Beamten weiter. Bei der Ankunft im Leipziger Hauptbahnhof hätten Teile der Reisenden dann versucht, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. „Hierbei wurde einem Beamten der Bundespolizei gegen den Kopf getreten. Die eingesetzten Kräfte mussten zur Bewältigung der Lage teilweise Schlagstock und Pfefferspray einsetzen“, heißt es.

Bilder der Bundespolizei aus dem verwüsteten Waggon der Mitteldeutschen Regiobahn. Quelle: Bundespolizei Pirna

Es gelang trotzdem, die Fans zum Umsteigen in einen Zug nach Halle/Saale zu bewegen. Dort angekommen, stiegen die HFC-Unterstützer aus und bewarfen die wartenden Polizeibeamten mit Flaschen und Steinen. „Der Einsatz stellt aus Sicht der Bundespolizei bereits in einer sehr frühen Phase der Fußballrückrunde einen negativen Höhepunkt in Mitteldeutschland dar“, teilte die Behörde mit. Bei mehreren Hallenser Fans wurde die Identität festgestellt, zudem werten die Beamten Videomaterial der Bahnhöfe aus. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Von mpu