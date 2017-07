Gräfenhainichen. Der Hund einer Spaziergängerin hat sich an einem See im Landkreis Wittenberg unfreiwillig an der Ausbildung von Leichenspürhunden beteiligt. Er entdeckte am Montagabend in einer Reuse im Gremminer See bei Gräfenhainichen einen menschlichen Fuß. Dabei handelt es sich um ein Präparat, das für die Ausbildung von Leichenspürhunden gezielt dort platziert worden war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

„Der Hund hat sich jetzt als Polizeihund qualifiziert“, scherzte ein Sprecher der Sicherheitskräfte. Um die Ausbildung der Spürhunde möglichst realitätsnah zu gestalten, würden häufiger solche Präparate versteckt. Da der Gremminer See kein Badesee ist, biete er sich dafür an.

LVZ