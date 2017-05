Dresden. Immer wieder werden in Kinder und Jugendliche in Sachsen als vermisst gemeldet. „Die Zahlen sind immer nur eine Momentaufnahme, weil viele Fälle sich binnen kurzer Zeit klären“, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt, vor dem Tag der vermissten Kinder (25. Mai) in Dresden. Er wird in Deutschland und vielen anderen Ländern begangen. In Sachsen war Ende April der Verbleib von 63 Kindern sowie 233 Teenagern zwischen 14 und 18 Jahren ungeklärt. 226 von ihnen waren unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Nach Angaben der Initiative „Vermisste Kinder“ verschwinden jedes Jahr bundesweit rund 100.000 Minderjährige. „Etwa die Hälfte ist in der ersten Woche wohlbehalten wieder da, innerhalb eines Monats sind es 80 Prozent“, berichtete Daniel Kroll. Nur etwa drei Prozent bleiben länger als ein Jahr verschwunden. „98 Prozent tauchen nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten wieder auf.“ Sie hätten ihr Zuhause selbstbestimmt verlassen - wegen schlechter Schulnoten oder Streit mit den Eltern.

Bei anderen Fällen sei unklar, was passiert ist. „Dahinter kann ein Verbrechen oder Unglück stecken“, sagte Kroll. Wie in einem der spektakulärsten Fälle in Sachsen: Felix. Der fünf Monate alte Junge verschwand im Dezember 1984 aus seinem vor einem Dresdner Kaufhaus abgestellten Kinderwagen. Trotz aller Bemühungen seit DDR-Zeiten wurde er bisher nicht gefunden. 2015 wurde die Strafakte geschlossen, „Felix“ läuft als Vermisstenfall weiter.

Den Tag der vermissten Kinder am 25. Mai gibt es seit 1983. Ins Leben gerufen hatte die Initiative der damalige US-Präsident Ronald Reagan im Gedenken an einen Sechsjährigen, der am 25. Mai 1979 in New York auf dem Weg zur Schule verschwand. Inzwischen ist er für tot erklärt - seine Leiche wurde jedoch nie gefunden.

