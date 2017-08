Ist Mike Welzel in Taucha? Großeinsatz der Polizei am Rande Leipzigs

Leipzig/Taucha. Großeinsatz der Polizei in Taucha. Seit Dienstagvormittag ist eine große Zahl von teils schwerbewaffneten Beamten in der Stadt am Rande Leipzigs vor Ort. Auch Spürhunde und ein Hubschrauber helfen bis zur Stunde. Alexander Bertram, Sprecher der Polizei Leipzig, machte zu den Hintergründen bislang keine Angaben: „Wir wollen den Einsatz nicht gefährden.“

Wie das Online-Portal Tag 24 erfahren haben will, seien die Polizisten vor Ort, um den seit Samstag gesuchten 43-jährigen Mike Welzel zu stellen. Eine Zeugin hätte sich auf den Fahndungsaufruf der Polizei gemeldet. Eine Bestätigung seitens der Behörden steht noch aus.

Mikel Welzel war am Samstag vor der Polizei geflohen, als die Beamten einen Haftbefehl vollstrecken wollten. Auf der Flucht rammte der Mann mit seinem Auto einen Streifenwagen und schoss anschließend auf das Fahrzeug. Einer der Polizisten erwiderte das Feuer. Der Flüchtende versteckte sich anschließend in einem Möbelhaus und konnte den Einsatzkräften entkommen. Danach verlor sich die Spur.

