Jähes Ende einer Radtour: Vier Seniorinnen rutschen auf Ölspur aus

Löbnitz. Für vier Radfahrerinnen hat die geplante Tour durch Sachsen in Löbnitz ein jähes Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilte, rutschten die Seniorinnen aus Niedersachsen auf einer Ölspur aus und verletzten sich.

Die Damen, die regelmäßig ähnliche Touren unternehmen, befanden sich auf dem Weg von Zwickau nach Dessau. Am Dienstag gegen halb elf befuhren sie mit Sicherheitsabstand die Dübener Straße. Eine 77-Jährige musste bremsen. Dabei rutschte sie auf der Spur aus und verletzte sich beim Sturz so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die drei hinter ihr Fahrenden stürzten und zogen sich Schürfwunden und Prellungen zu.

Die Polizei sucht nun nach demjenigen, der die Ölspur verursacht hat. Da die Fährte durch ganz Löbnitz und über Bushaltestellen zu verfolgen ist, vermuten die Beamten, dass ein Linienbus das Öl verloren haben könnte. Die Busunternehmen leugneten dies jedoch. Die Polizei fragt deshalb: „Wer hat einen Bus oder ein anderes Fahrzeug beobachtet, das Öl verloren hat?“ Die Verkehrspolizeiinspektion nimmt in der Schongauerstraße 13 in Leipzig und telefonisch unter (0341) 25 52 851 Hinweise entgegen.

