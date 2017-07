Mittweida - . Drei Jugendliche haben in Mittweida (Mittelsachsen) ein leerstehendes Haus angezündet und dabei zwei Menschen verletzt. Die Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren setzten am Dienstag den Dachstuhl und die Treppe in Brand, wie die Polizei am Mittwoch in Chemnitz mitteilte. Zu dem Zeitpunkt hielten sich noch Menschen in dem Gebäude auf. Die Polizei geht davon aus, dass die Teenager das vermutlich wussten.

Ein 24 Jahre alter Mann und eine 28-jährige Frau mussten von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Sie kamen mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser. Ob sich die Jugendlichen und die Verletzten kannten, war zunächst unklar.

Von LVZ