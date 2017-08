Jugendlicher in Hoyerswerda als mutmaßlicher Brandstifter ermittelt

Hoyerswerda - . Ein Jugendlicher ist offenbar für die zuletzt gehäuften Brände in Hoyerswerda verantwortlich. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Görlitz gemeinsam mitteilten, wurde ein Teenager als mutmaßlicher Täter ermittelt. Den Angaben zufolge hat der Tatverdächtige bei den Vernehmungen „mit detailliertem Wissen“ gestanden. Ihm wird Brandstiftung in fünf Fällen vorgeworfen. Er soll in Kellern Feuer gelegt haben, zuletzt am 5. und am 15. August. Bei den schweren Brandstiftungen sollen Sachschäden von mehr als 3000 Euro entstanden sein.

Von LVZ