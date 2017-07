Markneukirchen/Erlbach. Ein Jugendlicher ist bei einer Tanzveranstaltung im Vogtland betrunken aus dem Fenster gefallen. Der 17-Jährige zog sich bei dem Sturz aus dem ersten Stock schwere Verletzungen am Fuß zu, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Zuvor sei der Jugendliche in der Nacht zu Samstag dabei beobachtet worden, wie er in dem Saal im Markneukirchener Ortsteil Erlbach ein Fenster öffnete. „Plötzlich war von ihm nichts mehr zu sehen und er lag vor dem Saal auf der Straße“, schilderte die Polizei den Vorfall. Der 17-Jährige kam in ein Krankenhaus. Er hatte 1,6 Promille Atemalkohol.

Von LVZ